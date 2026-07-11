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12:38, 11 июля 2026Бывший СССР

Правительство Молдавии возглавит банкир с Украины

Санду выдвинула банкира с Украины Тофана на должность премьера Молдавии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на должность премьер-министра страны проживающего на Украине банкира Василия Тофана. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга лидер страны заявила, что провела консультации со своей партией «Действие и солидарность» и подписала указ о выдвижении Тофана на должность главы правительства.

По данным украинских СМИ, Тофан является партнером инвестиционной компании Horizon Capital, которая вложила более 700 миллионов долларов в бизнес-проекты на Украине.

3 июля экс-премьер Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке. Он не назвал конкретных причин своего решения, а лишь заявил о невозможности работать на этом посту дальше «в соответствии со своими принципами».

Отставка произошла на фоне крупнейшего публичного скандала в Молдавии. Он связан с уровнем зарплаты сестры Санду Анастасии Табурчану после ее назначения на государственную должность вне конкурса, а также с наличием поддельного диплома о высшем образовании и свидетельства пилота у руководителя агентства по безопасности гражданской авиации Думитру Вангели.

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