Премьер постсоветской страны с американским гражданством подал в отставку

Премьер-министр Молдавии Мунтяну объявил о своей отставке

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке. Об этом он написал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я выбираю уйти», — написал он.

Мунтяну не привел подробностей причин, которые привели его к уходу с поста премьер-министра. Однако он поблагодарил лишь министров и иных коллег, которые «работали профессионально и добросовестно», не упоминая президента страны Майю Санду.

31 октября 2025 года парламент Молдавии принял новое правительство во главе с Мунтяну. Тогда же новый глава кабмина озвучил одно условие своей отставки — невступление республики в Евросоюз до 2028 года. У чиновника также имеется два гражданства: Украины и США.

Одним из первых внешнеполитических решений Мунтяну на посту премьер-министра стало начало денонсации Кишиневом соглашений с Содружеством независимых государств (СНГ). По его словам, пересмотр документов об участии страны в объединении является одной из целей нового молдавского правительства.

Ранее в Молдавии начался публичный скандал. Он связан с тем, что сестра Майи Санду Анастасия Табурчану получила неоправданно высокую зарплату после назначения на государственную должность вне конкурса.