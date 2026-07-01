В Румынии незаметно приняли закон о присоединении Молдавии. С чем это связано и стоит ли ждать объединения двух стран?

Политолог Малышев: Власти Румынии утвердят решение об объединении с Молдавией

Власти Румынии, включая президента республики Никушора Дана, с большой долей вероятности утвердят принятый Палатой депутатов (нижняя палата парламента) страны законопроект об объединении с Молдавией. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Дмитрий Малышев.

Учитывая общую международную обстановку и позитивное отношение к данному процессу руководства Молдавии, с большой вероятностью можно утверждать, что данный вопрос будет решен положительно Дмитрий Малышев доцент факультета мировой политики МГУ

24 июня Палата депутатов Румынии одобрила предложенный крайне правой фракцией S.O.S. România законопроект об объединении с Молдавией, так как инициатива не была вынесена на обсуждение и голосование депутатами и считается «принятой автоматически в соответствии с Конституцией Румынии». При этом инициативу должен утвердить Сенат республики.

Румынский парламент уполномочивает правительство страны в срочном порядке начать переговоры с властями Кишинева для завершения объединения с Республикой Молдавия из законопроекта об объединении Румынии и Молдавии

Как подчеркнул Дмитрий Малышев, изначально законопроект получил отрицательное заключение как правительства, так и профильных комиссий парламента, однако все равно был принят согласно особой процедуре «молчаливого решения». Он указал, что инициатива не была ни рассмотрена, ни отклонена в рамках пленарного заседания — и это позволило принять ее автоматически.

Как в Румынии относятся к объединению?

Инициатива об объединении Румынии и Молдавии не является новой: 27 марта 2018 года депутаты обеих палат румынского парламента приняли аналогичную декларацию в ходе совместного торжественного заседания, посвященного 100-летию присоединения Бессарабии (современная Молдавия) к Румынии. Как отмечается, румынский парламент посчитал легитимным желание граждан Молдавии — сторонников объединения и назвал их волю «естественным продолжением процесса развития и утверждения румынской нации».

Часть румынского общества скептически отнеслась к инициативе из-за авторов идеи: S.O.S. România имеет лишь пять процентов мандатов в парламенте, а лидера партии Диану Шошоакэ называли пророссийским политиком.

Инициатива действительно открывает путь к переговорам о возвращении на родину некоторых территорий, произвольно отнятых большевиками у государства при помощи великих держав из пояснительной записки к законопроекту об объединении Румынии и Молдавии

При этом в январе президент Румынии Никушор Дан заявил о готовности рассмотреть вариант унии с Молдавией, однако отверг идею о проведении референдума об объединении стран. Политик подчеркнул, что вопрос объединения является компетенцией молдавских граждан и проведение референдума зависит исключительно от настроя Кишинева на слияние двух государств.

41 % румын поддерживают объединение с Молдавией, согласно опросу iData

Впрочем, как предположил Дмитрий Малышев, в конечном итоге румынский лидер одобрит законопроект, руководствуясь амбициями элит страны по присоединению Молдавии.

По мнению эксперта, Румынии — одной из самых бедных стран Европейского союза (ЕС) — будет тяжело содержать еще и более бедную Молдавию. Однако, добавил политолог, Бухарест продолжит поддерживать антироссийский курс Кишинева заявлениями о возможной интеграции двух государств.

Логика не прослеживается, превалирует общая направленность политики ЕС на безусловную поддержку любых антироссийских сил Дмитрий Малышев доцент факультета мировой политики МГУ

Фото: Paul Antonescu / Shutterstock / Fotodom

Как Молдавия оценивает перспективы объединения с Румынией?

По мнению президента Молдавии Майи Санду, законопроект не стоит воспринимать всерьез из-за предложившей его партии и перспективы внутриполитических изменений в Румынии. Однако 12 января Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics заявила о готовности проголосовать за объединение с соседним государством в случае проведения соответствующего референдума. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».

Страной сложно управлять, и так будет проще противостоять России Майя Санду президент Молдавии

По мнению политика, безопасность республики может быть достигнута вступлением в Европейский союз или объединением с Румынией. При этом, по ее словам, большинство молдавских граждан якобы поддерживает первый вариант.

Как Санду связана с Румынией? Президент Молдавии Майя Санду является приверженцем унионистских взглядов. Она родилась в небольшом селе на северо-западе Молдавии и с детства говорила на румынском языке. Санду также неоднократно утверждала, что идентифицирует себя как румынку. У нее также есть гражданство этой страны. По мнению Санду, объединение с Румынией поможет такой маленькой стране, как Молдавия сохранить свой демократический курс, а также противостоять угрозе, которая якобы исходит от России. Молдавия является страной-кандидатом в Евросоюз, она активно проводит реформы для соответствия стандартам ЕС, стремясь стать членом союза к 2030-м годам. Однако в случае объединения с Румынией страна вступит в ЕС автоматически, так как Румыния уже является членом объединения.

31 мая министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер Михай Попшой выступил за объединение страны с Румынией и заявил, что этот вопрос не должен быть табуированным. Дипломат также отметил, что конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка Румынии и Молдавии.

55 % молдаван выступают против присоединения к Румынии, согласно опросу молдавского института социологических исследований IMAS

Как отметил Дмитрий Малышев, несмотря на то что идея объединения Молдавии и Румынии возникла еще во времена

позднего СССР в конце 1980-х годов, она по-прежнему поддерживается небольшой частью населения.

Эксперт отметил, что значительная часть населения страны проживает в сельской местности и является приверженцами идеологии «молдовенизма» — отношения к молдаванам как к отдельному этносу, а к молдавскому языку — как к особому языку, не связанному с румынским. При этом он указал на всплески прорумынских настроений в обществе, в частности, на протесты 2009 года, по итогам которых тогдашний президент республики Владимир Воронин был вынужден уйти в отставку.

Румынизация Молдавии имела и имеет место. (...) А особенно эти настроения усилились после избрания на пост президента страны в 2020 году Майи Санду, которая является гражданкой Румынии Дмитрий Малышев доцент факультета мировой политики МГУ

Президент Молдавии Майя Санду Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Как будет решаться вопрос Приднестровья?

7 июня бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Ленте.ру» предрек потерю республикой Приднестровья и Гагаузии в случае объединения с Румынией. Он также назвал этот процесс «форточкой» в вопросе вступления Молдавии в Европейский союз.

Майя Санду, в свою очередь, захотела поднять вопрос статуса Ограниченной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) на переговорах по Украине вплоть до вывода контингента с левобережья Днестра. По ее мнению, ЕС сможет поднять вопрос в случае переговоров по Украине.

25 июня вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Валерий Киверь призвал власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) организовать встречу в формате «1+1» в конце июля и назвал подобный вариант переговоров единственным функциональным в нынешних условиях. По словам политика, Кишинев намерен обсудить созданный в апреле для реинтеграции экономики Приднестровья и инфраструктурных проектов Фонд конвергенции, а также экономическую ситуацию в регионе.

Дмитрий Малышев посчитал жест Кишинева связанным с попытками объединения Молдавии с Румынией, подчеркнув, что расширение переговорного формата за счет посредников и наблюдателей потребует от молдавских властей согласования своей позиции с другими участниками. При этом политолог усомнился в готовности руководства ПМР идти на решение вопроса Приднестровья именно в формате «1+1».

Здесь, безусловно, прослеживается как румынский след, так и навязчивое желание молдавского руководства всеми силами, пусть даже через интеграцию с такой бедной страной как Румыния, попасть в Европейский союз в качестве реального члена этой международной структуры Дмитрий Малышев доцент факультета мировой политики МГУ

Как Россия реагирует на возможное объединение?

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Молдавия в случае объединения с Румынией потеряет не регионы, а себя полностью. Дипломат отметила, что речь идет о фактическом поглощении Молдавии вместо отсылок к общему периоду истории, а молдаванам уже сейчас отказывают в собственной идентичности и культуре.

Пресс-секретарь МИД также описала «унирию» Молдавии и Румынии анекдотом о людоеде и театре.

Проходит мимо человека [людоед] и говорит, слушай, а я в театр иду, хочешь со мной? Очень хочу. Тогда я тебя должен съесть, но ты обязательно попадешь в театр, правда, у меня в животе Мария Захарова официальный представитель МИД России

По мнению Захаровой, заявления Санду о необходимости поднять вопрос вывода российских войск Приднестровья в контексте урегулирования конфликта на Украине являются абсурдными по своей сути и попыткой переложить с больной головы на здоровую. Дипломат указала, что вывод ОГРВ с левобережья Днестра затормаживается прежде всего из-за нежелания Кишинева урегулировать конфликт.