Власти Румынии, включая президента республики Никушора Дана, с большой долей вероятности утвердят принятый Палатой депутатов (нижняя палата парламента) страны законопроект об объединении с Молдавией. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Дмитрий Малышев.
Учитывая общую международную обстановку и позитивное отношение к данному процессу руководства Молдавии, с большой вероятностью можно утверждать, что данный вопрос будет решен положительно
24 июня Палата депутатов Румынии одобрила предложенный крайне правой фракцией S.O.S. România законопроект об объединении с Молдавией, так как инициатива не была вынесена на обсуждение и голосование депутатами и считается «принятой автоматически в соответствии с Конституцией Румынии». При этом инициативу должен утвердить Сенат республики.
Румынский парламент уполномочивает правительство страны в срочном порядке начать переговоры с властями Кишинева для завершения объединения с Республикой Молдавия
Как подчеркнул Дмитрий Малышев, изначально законопроект получил отрицательное заключение как правительства, так и профильных комиссий парламента, однако все равно был принят согласно особой процедуре «молчаливого решения». Он указал, что инициатива не была ни рассмотрена, ни отклонена в рамках пленарного заседания — и это позволило принять ее автоматически.
Как в Румынии относятся к объединению?
Инициатива об объединении Румынии и Молдавии не является новой: 27 марта 2018 года депутаты обеих палат румынского парламента приняли аналогичную декларацию в ходе совместного торжественного заседания, посвященного 100-летию присоединения Бессарабии (современная Молдавия) к Румынии. Как отмечается, румынский парламент посчитал легитимным желание граждан Молдавии — сторонников объединения и назвал их волю «естественным продолжением процесса развития и утверждения румынской нации».
Часть румынского общества скептически отнеслась к инициативе из-за авторов идеи: S.O.S. România имеет лишь пять процентов мандатов в парламенте, а лидера партии Диану Шошоакэ называли пророссийским политиком.
Инициатива действительно открывает путь к переговорам о возвращении на родину некоторых территорий, произвольно отнятых большевиками у государства при помощи великих держав
При этом в январе президент Румынии Никушор Дан заявил о готовности рассмотреть вариант унии с Молдавией, однако отверг идею о проведении референдума об объединении стран. Политик подчеркнул, что вопрос объединения является компетенцией молдавских граждан и проведение референдума зависит исключительно от настроя Кишинева на слияние двух государств.
поддерживают объединение с Молдавией, согласно опросу iData
Впрочем, как предположил Дмитрий Малышев, в конечном итоге румынский лидер одобрит законопроект, руководствуясь амбициями элит страны по присоединению Молдавии.
По мнению эксперта, Румынии — одной из самых бедных стран Европейского союза (ЕС) — будет тяжело содержать еще и более бедную Молдавию. Однако, добавил политолог, Бухарест продолжит поддерживать антироссийский курс Кишинева заявлениями о возможной интеграции двух государств.
Логика не прослеживается, превалирует общая направленность политики ЕС на безусловную поддержку любых антироссийских сил
Как Молдавия оценивает перспективы объединения с Румынией?
По мнению президента Молдавии Майи Санду, законопроект не стоит воспринимать всерьез из-за предложившей его партии и перспективы внутриполитических изменений в Румынии. Однако 12 января Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics заявила о готовности проголосовать за объединение с соседним государством в случае проведения соответствующего референдума. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».
Страной сложно управлять, и так будет проще противостоять России
По мнению политика, безопасность республики может быть достигнута вступлением в Европейский союз или объединением с Румынией. При этом, по ее словам, большинство молдавских граждан якобы поддерживает первый вариант.
Президент Молдавии Майя Санду является приверженцем унионистских взглядов. Она родилась в небольшом селе на северо-западе Молдавии и с детства говорила на румынском языке. Санду также неоднократно утверждала, что идентифицирует себя как румынку. У нее также есть гражданство этой страны.
По мнению Санду, объединение с Румынией поможет такой маленькой стране, как Молдавия сохранить свой демократический курс, а также противостоять угрозе, которая якобы исходит от России.
Молдавия является страной-кандидатом в Евросоюз, она активно проводит реформы для соответствия стандартам ЕС, стремясь стать членом союза к 2030-м годам. Однако в случае объединения с Румынией страна вступит в ЕС автоматически, так как Румыния уже является членом объединения.
31 мая министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер Михай Попшой выступил за объединение страны с Румынией и заявил, что этот вопрос не должен быть табуированным. Дипломат также отметил, что конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка Румынии и Молдавии.
выступают против присоединения к Румынии, согласно опросу молдавского института социологических исследований IMAS
Как отметил Дмитрий Малышев, несмотря на то что идея объединения Молдавии и Румынии возникла еще во времена
позднего СССР в конце 1980-х годов, она по-прежнему поддерживается небольшой частью населения.
Эксперт отметил, что значительная часть населения страны проживает в сельской местности и является приверженцами идеологии «молдовенизма» — отношения к молдаванам как к отдельному этносу, а к молдавскому языку — как к особому языку, не связанному с румынским. При этом он указал на всплески прорумынских настроений в обществе, в частности, на протесты 2009 года, по итогам которых тогдашний президент республики Владимир Воронин был вынужден уйти в отставку.
Румынизация Молдавии имела и имеет место. (...) А особенно эти настроения усилились после избрания на пост президента страны в 2020 году Майи Санду, которая является гражданкой Румынии
Как будет решаться вопрос Приднестровья?
7 июня бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Ленте.ру» предрек потерю республикой Приднестровья и Гагаузии в случае объединения с Румынией. Он также назвал этот процесс «форточкой» в вопросе вступления Молдавии в Европейский союз.
Майя Санду, в свою очередь, захотела поднять вопрос статуса Ограниченной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) на переговорах по Украине вплоть до вывода контингента с левобережья Днестра. По ее мнению, ЕС сможет поднять вопрос в случае переговоров по Украине.
25 июня вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Валерий Киверь призвал власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) организовать встречу в формате «1+1» в конце июля и назвал подобный вариант переговоров единственным функциональным в нынешних условиях. По словам политика, Кишинев намерен обсудить созданный в апреле для реинтеграции экономики Приднестровья и инфраструктурных проектов Фонд конвергенции, а также экономическую ситуацию в регионе.
Дмитрий Малышев посчитал жест Кишинева связанным с попытками объединения Молдавии с Румынией, подчеркнув, что расширение переговорного формата за счет посредников и наблюдателей потребует от молдавских властей согласования своей позиции с другими участниками. При этом политолог усомнился в готовности руководства ПМР идти на решение вопроса Приднестровья именно в формате «1+1».
Здесь, безусловно, прослеживается как румынский след, так и навязчивое желание молдавского руководства всеми силами, пусть даже через интеграцию с такой бедной страной как Румыния, попасть в Европейский союз в качестве реального члена этой международной структуры
Как Россия реагирует на возможное объединение?
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Молдавия в случае объединения с Румынией потеряет не регионы, а себя полностью. Дипломат отметила, что речь идет о фактическом поглощении Молдавии вместо отсылок к общему периоду истории, а молдаванам уже сейчас отказывают в собственной идентичности и культуре.
Пресс-секретарь МИД также описала «унирию» Молдавии и Румынии анекдотом о людоеде и театре.
Проходит мимо человека [людоед] и говорит, слушай, а я в театр иду, хочешь со мной? Очень хочу. Тогда я тебя должен съесть, но ты обязательно попадешь в театр, правда, у меня в животе
По мнению Захаровой, заявления Санду о необходимости поднять вопрос вывода российских войск Приднестровья в контексте урегулирования конфликта на Украине являются абсурдными по своей сути и попыткой переложить с больной головы на здоровую. Дипломат указала, что вывод ОГРВ с левобережья Днестра затормаживается прежде всего из-за нежелания Кишинева урегулировать конфликт.