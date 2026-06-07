Додон: Молдавия потеряет ряд регионов в случае объединения с Румынией

Молдавия потеряет ряд регионов в случае объединения с Румынией, например Приднестровье и Гагаузию. Об этом заявил пятый президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Нынешняя Молдова потеряет ряд регионов. Гагаузию, Приднестровье и так далее», — отметил он.

Додон замечает, что большинство граждан Молдавии категорически против. Кроме того, с этой идеей не согласны и в Бухаресте, и в Брюсселе, считает политик.

Объединение с Румынией также вызовет дестабилизацию в регионе. Так, при таком развитии событий венгры в Румынии могут потребовать автономию.

Сторонники объединения Румынии и Молдавии с 1990-х годов выступают за воссоединение двух государств, апеллируя к культурной и языковой близости. Однако их популярность в Молдавии, согласно соцопросам, мала. В 2026 году Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics сказала, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».