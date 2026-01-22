Реклама

Бывший СССР
13:07, 22 января 2026Бывший СССР

Санду ответила на вопрос о присоединении Молдавии к Румынии

Санду: Безопасность Молдавии может быть обеспечена присоединением к Румынии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Безопасность Молдавии может быть обеспечена присоединением к Румынии. Такое мнение высказала президент республики Майа Санду, передает Newsmaker.

«Больше всего я хочу для Молдавии — чтобы мы жили в мире. Чтобы граждане были в безопасности и чтобы мы оставались частью свободного мира.», — заявила Санду.

По ее словам, эти цели могут быть достигнуты вступлением в Евросоюз или объединением с Румынией. Первый вариант, как отметила молдавский лидер, якобы поддерживается большинством граждан.

12 января Санду на записи подкаста The Rest Is Politics заявила, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».

