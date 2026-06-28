Санду: Молдавия планирует поднять вопрос Приднестровья на переговорах по Украине

Молдавия захотела поднять вопрос Приднестровья на переговорах о завершении конфликта на Украине. Об этих планах сообщила президент республики Майя Санду, ее слова приводит издание Point.

«Приднестровский регион — часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион», — заявила политик, отметив, что европейские партнеры также поднимают эту тему.

Санду добавила, что Европейский союз сможет поднять вопрос о Приднестровье, если состоятся переговоры о завершении конфликта на Украине. Речь идет о мирном выводе российских войск из региона.

Ранее глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что возможное объединение Румынии и Молдавии — это шаг к новой войне. Он напомнил, что жители Приднестровья — «русские люди и по национальности, и по цивилизационному определению, которые хотят быть частью России». Рогов выразил уверенность в том, что включение их автономии в состав Румынии спровоцирует новый конфликт.

