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11:25, 25 июня 2026Бывший СССР

В решении Румынии объединиться с Молдавией увидели шаг к новой войне

Рогов: Объединение Румынии и Молдавии станет шагом к новому конфликту
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Возможное объединение Румынии и Молдавии — это шаг к новой войне. Своим мнением на этот счет в беседе с «Ридусом» поделился глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он заметил, что решение Бухареста о слиянии с Молдавией может обернуться для региона серьезными рисками.

«Данное решение — это шаг к новому конфликту на территории Европы, о котором так сильно на словах западники переживают, но тем не менее делают все, чтобы он разразился с новой силой», — подчеркнул Рогов.

Он напомнил, что жители Приднестровья — «русские люди и по национальности, и по цивилизационному определению, которые хотят быть частью России». Рогов выразил уверенность в том, что включение их автономии в состав Румынии спровоцирует новый конфликт.

Ранее возможное объединение Молдавии и Румынии назвали новым вызовом для России. Эксперты подчеркивают, что такой исход обернется глобальным конфликтом в регионе.

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