Возможное объединение Молдавии и Румынии назвали новым вызовом для России

Политолог Мезюхо: Поглощение Молдавии Румынией вызовет протесты в Приднестровье

Поглощение Молдавии Румынией может вызвать волну протестов в Приднестровье. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Иван Мезюхо.

Он напомнил, что идея об объединении стран существует уже давно. Все это время ее активно продвигает глава Молдавии Майя Санду, которая является гражданкой Румынии. Процесс сдвинулся с мертвой точки 24 июня, когда нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект о слиянии с Молдавией.

Политолог выразил уверенность, что далеко не все жители Молдавии будут рады такому исходу. «Естественно, не примет подобные сценарии и приднестровский регион, который стремится к независимости и воссоединению с русским миром. Государство, учитывая общественное настроение внутри ПМР, (…) может спровоцировать новый конфликт в Восточной Европе. Приднестровская молдавская республика может заполыхать, и это будет новый вызов для нашей страны», — резюмировал эксперт.

Ранее в России прокомментировали возможность объединения двух стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что Молдавия в случае объединения с Румынией потеряет не регионы, а себя полностью.