В МИД назвали абсурдным заявление Санду по Приднестровью

Попытки связать разные по природе конфликты закончатся тем, что не будет урегулирован ни один. Так официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова прокомментировала заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости поднять вопрос Приднестровья в контексте украинского урегулирования, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Это какой-то абсурд. При чем здесь Майя Санду и урегулирование конфликта на Украине? Может быть, она хочет, чтобы обсуждали и ее судьбу?», — высказалась Захарова.
По словам дипломата, урегулирование конфликта в Приднестровье тормозится по вине Кишинева, а риторика Санду не нова. Она отметила, что власти республики тормозят вывод российского контингента.
Ранее Молдавия захотела поднять вопрос Приднестровья на переговорах о завершении конфликта на Украине. Санду заявила, что Европейский союз (ЕС) сможет содействовать мирному выводу российских войск из региона.