Президент Румынии неожиданно высказался об объединении с Молдавией

Президент Румынии Дан отверг идею референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан отверг идею о проведении референдума об объединении с Молдавией. Неожиданное высказывание политика передает онлайн-издание spotmedia.ro.

«Дан выступая на торжественном мероприятии в Фокшанах отклонил идею организации референдума по вопросу возможного объединения Румынии с Республикой Молдова, отметив, что такой шаг не требуется до тех пор, пока в молдавском обществе нет четко выраженной поддержки этого курса», — указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас Бухарест имеет обязательство поддерживать стремление Кишинева вступить в Европейский союз (ЕС), однако вопрос объединения является компетенцией молдавских граждан.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что безопасность страны может быть обеспечена присоединением к Румынии. «Больше всего я хочу для Молдавии — чтобы мы жили в мире и чтобы мы оставались частью свободного мира», — сказала она.