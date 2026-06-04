В США назвали единственное условие для разрыва соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп может пойти на разрыв действующего соглашения о прекращении огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.
Отмечается, что американский лидер готов противостоять небольшим вспышкам в течение нескольких недель или даже месяцев. При этом администрация Соединенных Штатов стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
Ранее американский лидер подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «гребаным сумасшедшим». Он объяснил, что «немного» обеспокоен его постоянными конфликтами с Ливаном.