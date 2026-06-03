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14:49, 3 июня 2026Мир

Трамп назвал Нетаньяху «гребаным сумасшедшим»

Трамп подтвердил, что в телефонном разговоре назвал Нетаньяху «гребаным сумасшедшим»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «гребаным сумасшедшим». Слова американского лидера приводит газета New York Post.

«Да, я это говорил. Я бы не сказал, что я был зол. Меня немного беспокоили его постоянные конфликты с Ливаном. (...) Мы очень хорошо работали вместе. Мне очень нравится Биби (Нетаньяху — прим. «Ленты.ру»). И я очень хорошо с ним сотрудничаю», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее телеканал CNN сообщал, что телефонный разговор Трампа и Нетаньяху перерос в напряженную беседу, в ходе которой глава Белого дома оказывал давление на израильского премьера с целью сокращения планов военных операций в Ливане. По данным портала Axios, в ходе разговора президент США нецензурно отчитал своего собеседника и назвал его сумасшедшим.

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