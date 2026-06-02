Раскрыты подробности напряженного разговора Трампа с Нетаньяху

CNN: Трамп оказывал на Нетаньяху давление с целью сокращения военных операций в Ливане

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перерос в напряженную беседу, в ходе которой глава Белого дома оказывал давление на израильского лидера с целью сокращения планов военных операций в Ливане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием звонка.

Во время беседы Трамп использовал нецензурную лексику, чтобы показать Нетаньяху свое неодобрение запланированному наступлению, которое грозит сорвать его попытки заключить соглашение с Ираном.

Американский лидер также напомнил Нетаньяху о своей поддержке в прошлом и предупредил, что бомбардировки Ливана могут еще больше изолировать Израиль.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого нецензурно его отчитал и назвал сумасшедшим в связи с его действиями на Ближнем Востоке.