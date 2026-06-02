Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:18, 2 июня 2026Силовые структуры

Крупнейшая операция по шпионажу в России сорвана

ФСБ: Шпионаж за чиновниками в РФ стал крупнейшей операцией иностранных спецслужб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания телефонов носителей государственной тайны оказалось одной из крупнейших операций иностранных спецслужб в России. Об этом заявил ТАСС оперативник ФСБ России.

Разведывательно-подрывная деятельность западных спецслужб в России была выявлена и сорвана. Это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств, отметили в ФСБ.

Там указали, что с использованием вредоносного программного обеспечения на мобильных устройствах российских высокопоставленных чиновников осуществлялся сбор данных через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонных разговоров, акустический и видеоконтроль. Полученная информация позволяла иностранным спецслужбам узнавать о планах и настроениях в обществе.

В ФСБ отметили, что западные спецслужбы решили, что им проще и дешевле взламывать телефоны российских чиновников, чем вербовать информаторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    Детская болезнь оставила мужчину без сперматозоидов

    В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами

    Союзник России обсудил с ЕС предотвращение обхода санкций

    Россиянам назвали сроки прекращения дождей

    Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

    Российский «Терминатор» стал «Спиридоном»

    Крупнейшая операция по шпионажу в России сорвана

    Лимит дохода самозанятых предложили повышать ежегодно

    Вучич рассказал о планах после окончания президентских полномочий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok