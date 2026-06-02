Крупнейшая операция по шпионажу в России сорвана

ФСБ: Шпионаж за чиновниками в РФ стал крупнейшей операцией иностранных спецслужб

Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания телефонов носителей государственной тайны оказалось одной из крупнейших операций иностранных спецслужб в России. Об этом заявил ТАСС оперативник ФСБ России.

Разведывательно-подрывная деятельность западных спецслужб в России была выявлена и сорвана. Это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств, отметили в ФСБ.

Там указали, что с использованием вредоносного программного обеспечения на мобильных устройствах российских высокопоставленных чиновников осуществлялся сбор данных через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонных разговоров, акустический и видеоконтроль. Полученная информация позволяла иностранным спецслужбам узнавать о планах и настроениях в обществе.

В ФСБ отметили, что западные спецслужбы решили, что им проще и дешевле взламывать телефоны российских чиновников, чем вербовать информаторов.