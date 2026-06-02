Анонимный звонок разделил брак женщины на «до» и «после»

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет девушке, брак которой разделился на «до» и «после» из-за анонимного звонка. Совет специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, неизвестная женщина позвонила ей, чтобы сообщить: у ее мужа роман с его секретаршей. «То, что она рассказала мне, объяснило странное поведение мужа в последние восемь месяцев. Он часто работает допоздна, получает звонки, из-за которых ему приходится неожиданно появляться в офисе, или исчезает, чтобы поиграть в гольф — игру, которую он всегда ненавидел», — пожаловалась она. Наедине мужчина тоже ведет себя отстраненно, не проявляет интереса к сексу или совместному досугу.

Коллинз отметила, что женщина, очевидно, верит анонимному звонку, а значит, разговор с супругом откладывать нельзя. Однако перед этим специалист порекомендовала заручиться поддержкой друзей — обсудить ситуацию с ними и почувствовать, что на них можно положиться. В беседе с мужем эксперт призвала быть смелее. «Попросите его объяснить внезапные отлучки, отсутствие интереса к сексу и его отстраненное поведение. Есть только два варианта развития событий: он либо сразу признается, либо будет энергично настаивать на своей невиновности», — заявила Коллинз, допуская, что мужчина может и обрадоваться диалогу.

Ранее Коллинз заявила, что если мужчина не бросил жену в течение шести месяцев после начала романа на стороне, то он не собирается этого делать в будущем. Любовницам она посоветовала не ждать распада чужой семьи и разрывать отношения с женатыми мужчинами.