Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 2 июня 2026Россия

В России заявили о самом сильном ударе по Киеву с начала СВО

Военный эксперт Ераносян: Киев подвергся самому сильному удару ВС РФ с начала СВО
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Удар Вооруженных сил (ВС) России по Киеву в ночь на 2 июня был самым сильным из всех, которые наносились по столице Украины с начала спецоперации. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян в беседе с aif.ru.

«Более точная информация о пораженных вражеских объектах появится позже. Но уже можно точно говорить, что удара такой силы по Киеву еще не наносилось. Этот удар возмездия, думаю, можно сравнить с огненным апокалипсисом, от которого нет спасения», — отметил Ераносян.

По словам специалиста, помимо Киева российские войска нанесли мощнейшие удары по военным объектам в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге и заводам на контролируемой противником части Запорожья.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 2 июня был нанесен массированный удар по территории Украины. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в столице страны, а также в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила 656 дронов и 73 ракеты разных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные. После атаки украинский политик вновь обратился к США с просьбой поставить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Удар возмездия по Украине был нанесен после заявления президента России Владимира Путина о неотвратимом наказании за атаку на колледж в Старобельске, жертвами которой стал 21 студент. Накануне, 1 июня, Путин обвинил Киев в том, что он решил придать украинскому конфликту «новое качество».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    Ключевой нефтяной конкурент России извлек выгоду из войны в Иране

    Призывавший к расколу страны российский студент-разведчик попал под суд

    Глава самой дорогой компании мира высказался о зарплатах ее сотрудников

    39-летняя актриса в бикини из змеиной кожи прошлась по подиуму

    Россиянка набросилась с кулаками на семилетнего школьника в День защиты детей

    Самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом

    Криминальный авторитет из российского региона в одних трусах попал на видео в особняке

    Евросоюзу предсказали экономическую катастрофу

    В России появился новый автомобильный ГОСТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok