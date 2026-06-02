В России заявили о самом сильном ударе по Киеву с начала СВО

Военный эксперт Ераносян: Киев подвергся самому сильному удару ВС РФ с начала СВО

Удар Вооруженных сил (ВС) России по Киеву в ночь на 2 июня был самым сильным из всех, которые наносились по столице Украины с начала спецоперации. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян в беседе с aif.ru.

«Более точная информация о пораженных вражеских объектах появится позже. Но уже можно точно говорить, что удара такой силы по Киеву еще не наносилось. Этот удар возмездия, думаю, можно сравнить с огненным апокалипсисом, от которого нет спасения», — отметил Ераносян.

По словам специалиста, помимо Киева российские войска нанесли мощнейшие удары по военным объектам в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге и заводам на контролируемой противником части Запорожья.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 2 июня был нанесен массированный удар по территории Украины. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в столице страны, а также в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила 656 дронов и 73 ракеты разных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные. После атаки украинский политик вновь обратился к США с просьбой поставить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Удар возмездия по Украине был нанесен после заявления президента России Владимира Путина о неотвратимом наказании за атаку на колледж в Старобельске, жертвами которой стал 21 студент. Накануне, 1 июня, Путин обвинил Киев в том, что он решил придать украинскому конфликту «новое качество».