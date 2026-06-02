12:33, 2 июня 2026Бывший СССР

Пашинян дал обещание фермерам Армении после ограничений от России

Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал фермерам заплатить за урожай, который они не смогут поставить в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил Пашинян.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении со 2 июня. Отмечалось, что участились случаи нарушения при поставках фруктов в Россию.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков оценил последствия новых торговых ограничений России для Армении. По его словам, временный запрет на поставки ряда видов овощей и ягод в Россию может серьезно ударить по экономике Армении.

