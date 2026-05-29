Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 29 мая 2026Экономика

Последствия новых торговых ограничений России для Армении оценили

Аналитик Чирков: Запрет на поставки овощей в Россию ударит по экономике Армении
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Временный запрет на поставки ряда видов овощей и ягод в Россию может серьезно ударить по экономике Армении. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. Его слова приводит «Радио КП».

До введения ограничений российский рынок являлся для армянских экспортеров овощей и ягод главным, пояснил аналитик. Импортеры из РФ обеспечивали около 98 процентов всех поставок сельхозпродукции из постсоветской страны. В сложившихся реалиях найти достойную альтернативу Армении будет крайне сложно, констатировал Чирков.

Соседние страны (Грузия, Азербайджан, Турция и Иран) вряд ли смогут заместить российский рынок, добавил эксперт. У этих государств с Арменией исторически сложились непростые отношения. Кроме того, многие из них сами являются крупными производителями и экспортерами продовольствия. «Поэтому переориентировать вот такой объем поставок будет достаточно сложно», — констатировал Чирков.

Материалы по теме:
«Этот регион важен для США» Что стоит за визитом Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению и зачем американцам «Маршрут Трампа»?
«Этот регион важен для США»Что стоит за визитом Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению и зачем американцам «Маршрут Трампа»?
13 февраля 2026
«Это достаточно серьезный удар». Россия начала бить по армянской экономике на фоне сближения Еревана с ЕС
«Это достаточно серьезный удар». Россия начала бить по армянской экономике на фоне сближения Еревана с ЕС
28 мая 2026

Отношения России и Армении стали более напряженными на фоне стремления Еревана переориентировать свой внешнеполитический курс. Премьер-министр Никол Пашинян в последнее время неоднократно заявлял о желании ускорить процесс евроинтеграции. В Кремле, в свою очередь, призвали власти Армении определиться с выбором. Одновременное нахождение в ЕАЭС и ЕС невозможно, подчеркивал президент России Владимир Путин.

После этого РФ ввела ограничения на импорт ряда категорий армянской продукции, включая минеральную воду, цветы, томаты, огурцы, перцы и клубнику. Также прозвучали предупреждения о риске денонсации долгосрочного газового соглашения. На этом фоне Пашинян заявил о трансформации в отношениях с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Новое правительство Латвии пообещало решить одну насущную проблему

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok