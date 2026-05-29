Последствия новых торговых ограничений России для Армении оценили

Аналитик Чирков: Запрет на поставки овощей в Россию ударит по экономике Армении

Временный запрет на поставки ряда видов овощей и ягод в Россию может серьезно ударить по экономике Армении. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. Его слова приводит «Радио КП».

До введения ограничений российский рынок являлся для армянских экспортеров овощей и ягод главным, пояснил аналитик. Импортеры из РФ обеспечивали около 98 процентов всех поставок сельхозпродукции из постсоветской страны. В сложившихся реалиях найти достойную альтернативу Армении будет крайне сложно, констатировал Чирков.

Соседние страны (Грузия, Азербайджан, Турция и Иран) вряд ли смогут заместить российский рынок, добавил эксперт. У этих государств с Арменией исторически сложились непростые отношения. Кроме того, многие из них сами являются крупными производителями и экспортерами продовольствия. «Поэтому переориентировать вот такой объем поставок будет достаточно сложно», — констатировал Чирков.

Отношения России и Армении стали более напряженными на фоне стремления Еревана переориентировать свой внешнеполитический курс. Премьер-министр Никол Пашинян в последнее время неоднократно заявлял о желании ускорить процесс евроинтеграции. В Кремле, в свою очередь, призвали власти Армении определиться с выбором. Одновременное нахождение в ЕАЭС и ЕС невозможно, подчеркивал президент России Владимир Путин.

После этого РФ ввела ограничения на импорт ряда категорий армянской продукции, включая минеральную воду, цветы, томаты, огурцы, перцы и клубнику. Также прозвучали предупреждения о риске денонсации долгосрочного газового соглашения. На этом фоне Пашинян заявил о трансформации в отношениях с Россией.