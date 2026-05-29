17:59, 29 мая 2026Спорт

Бывший тренер «Спартака» возглавил итальянский клуб

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил итальянскую «Болонью»
Владислав Уткин
Доменико Тедеско. Фото: Ahmad Mora / Getty Images

Бывший главный тренер московского «Спартака» возглавил итальянский клуб «Болонья». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х.

В прошлом сезоне «Болонья» заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда, с которой работал Винченцо Итальяно, не попала в еврокубки, финишировав в трех очках от зоны Лиги конференций.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/2021.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поздравил известного в прошлом российского футболиста Андрея Аршавина с 45-м днем рождения. Аршавин выступал за лондонский клуб с 2008 по 2012 год.

