Бывший тренер «Спартака» возглавил итальянский клуб

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил итальянскую «Болонью»

Бывший главный тренер московского «Спартака» возглавил итальянский клуб «Болонья». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х.

В прошлом сезоне «Болонья» заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда, с которой работал Винченцо Итальяно, не попала в еврокубки, финишировав в трех очках от зоны Лиги конференций.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/2021.

