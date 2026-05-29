Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:42, 29 мая 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России комик-иноагент пошутил о возвращении

Комик Белый заявил, что не сможет вернуться в Россию из-за статуса иностранного агента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Руслан Белый / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, пошутил о том, сможет ли он вернуться в страну. На эту тему он высказался во время своего выступления, запись которого доступна на YouTube.

«Я иноагент, против меня там целое государство. (...) Мы с [Юрием] Дудем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов — прим. «Ленты.ру») как собаки драные будем по Европе бегать», — сказал комик в ответ на слова зрителя из зала, который предположил, что Белый точно вернется в Москву.

Он также выразил сомнение в том, что с него снимут статус иностранного агента. По словам комика, с этим статусом он не сможет приехать обратно в Россию.

Ранее Белый указал на разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ. По его словам, жители европейских стран меньше заинтересованы в карьерном росте, чем переехавшие из постсоветских стран люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    Нефть подешевела до минимума с 17 апреля

    В ЕС назвали ожидаемый заработок от нового налога

    Путин провел параллели между Украиной и Арменией

    Путин предположил причину инцидента с БПЛА в Румынии

    Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию нового премьера

    Путин объяснил реакцию ЕС на упавший в Румынии дрон

    Президент Лукашенко обрушился с критикой ставок утилизационных сборов в ЕАЭС

    Названа общая уязвимость России и Казахстана

    Путин «заговорился» с Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok