Уехавший из России комик-иноагент пошутил о возвращении

Комик Белый заявил, что не сможет вернуться в Россию из-за статуса иностранного агента

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, пошутил о том, сможет ли он вернуться в страну. На эту тему он высказался во время своего выступления, запись которого доступна на YouTube.

«Я иноагент, против меня там целое государство. (...) Мы с [Юрием] Дудем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов — прим. «Ленты.ру») как собаки драные будем по Европе бегать», — сказал комик в ответ на слова зрителя из зала, который предположил, что Белый точно вернется в Москву.

Он также выразил сомнение в том, что с него снимут статус иностранного агента. По словам комика, с этим статусом он не сможет приехать обратно в Россию.

Ранее Белый указал на разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ. По его словам, жители европейских стран меньше заинтересованы в карьерном росте, чем переехавшие из постсоветских стран люди.