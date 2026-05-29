19:26, 29 мая 2026

Путин прокомментировал заявления о подготовке Европы к войне с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении Запада и европейских стран. Это вранье», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. По его словам, западные политики внедряют в свою ежедневную практику стандарт «чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят».

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что воинственная риторика Запада вышла из-под контроля и приблизила Европу к катастрофе. Сакс заявил, что ряд европейских политиков ощутил потерю самоконтроля и осознал возможный взрыв, последствия которого станут разрушающими для всей Европы.

