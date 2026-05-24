Профессор Сакс: Европа вспомнила про переговоры с Россией в шаге от катастрофы

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что воинственная риторика Запада ышла из-под контроля и приблизила Европу к катастрофе. Об этом он высказался в интервью Гленну Диесену в эфире его YouTube-канала.

Сакс заявил, что ряд европейских политиков ощутили потерю самоконтроля и осознали возможный взрыв, чьи последствия станут разрушающими для всей Европы. Сложившаяся ситуация заставляет политиков искать выход из тупика и задумываться о переговорах с Россией.

«Россиянам действительно есть что сказать, чтобы помочь освежить память европейцев о том, как мы вообще приблизились к этой колоссальной катастрофе», — предупредил он.

Ранее Сакс заявил о неспособности верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас вести переговоры с Россией. «Ее русофобия настолько откровенная и примитивная, что роль дипломата ей просто не подходит», — объяснил он.