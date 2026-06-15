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09:19, 15 июня 2026Путешествия

Машина стала причиной ДТП с пассажирским поездом в России

СКЖД: Автомобиль выехал на пути перед пассажирским поездом Адлер — Ставрополь
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»

Водитель легкового автомобиля устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пассажирским поездом АдлерСтаврополь. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Инцидент произошел утром 15 июня на станции Рыздвяная. Причиной аварии стала машина, которая выехала на железнодорожные пути перед движущимся составом №454.

По предварительной информации, в результате проишествия пострадавших нет. Пассажирский состав не сошел с рельсов и продолжил следовать по маршруту через 10 минут после аварийной ситуации.

Ранее пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона. Утром 8 июня Вооруженные силы Украины атаковали в Крыму пассажирский поезд «МоскваСимферополь».

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