Машина стала причиной ДТП с пассажирским поездом в России

СКЖД: Автомобиль выехал на пути перед пассажирским поездом Адлер — Ставрополь

Водитель легкового автомобиля устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пассажирским поездом Адлер — Ставрополь. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Инцидент произошел утром 15 июня на станции Рыздвяная. Причиной аварии стала машина, которая выехала на железнодорожные пути перед движущимся составом №454.

По предварительной информации, в результате проишествия пострадавших нет. Пассажирский состав не сошел с рельсов и продолжил следовать по маршруту через 10 минут после аварийной ситуации.

Ранее пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона. Утром 8 июня Вооруженные силы Украины атаковали в Крыму пассажирский поезд «Москва — Симферополь».