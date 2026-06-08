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06:44, 8 июня 2026Путешествия

Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона

Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы после атаки дрона на поезд «МоскваСимферополь». Об этом в Telegram сообщил железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс».

Сейчас людей с трех поездов «Москва — Симферополь», «Санкт-Петербург — Симферополь» и «Санкт-Петербург — Севастополь» доставляют автобусами в Симферополь.

Также остановлены пять направлявшихся в Крым поездов и три поезда — из Крыма.

Утром 8 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Крыму пассажирский поезд «Москва — Симферополь». Удар пришелся по тепловозу. Машинист получил ранения, его помощнику выжить не удалось.

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