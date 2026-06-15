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09:16, 15 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об отвлекающих маневрах ВС России под Константиновкой

ВС России использовали отвлекающие маневры под Константиновкой в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Военнослужащие 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России использовали отвлекающие маневры при боях за Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командир полка с позывным Русич, передает РИА Новости.

«С одной стороны проводились отвлекающие маневры, действия, а основное направление удара было перенесено. В зависимости от местности, мы меняем подготовку, добавляем те или иные элементы, добавляем либо убираем», — сообщил собеседник агентства.

Русич добавил, что в настоящее время российские военные уделяют при подготовке на полигонах больше времени работе на специальных макетах зданий и помещений. Он отметил, что боевые действия постоянно меняются, сложности есть всегда, но меняются подходы к их преодолению.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили на оборону Константиновки «что-то вроде спецназа». Против российских войск в Константиновке воюют украинские подразделения «Лють» и «Корд».

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