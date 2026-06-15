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09:09, 15 июня 2026Ценности

Клиентка запросила у колористка окрашивание цвета шерсти лабрадора

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nikaletto / Shutterstock / Fotodom

Колорист Лолита Исмаилова рассказала о неожиданном запросе клиентки и рассмешила пользователей сети. Вирусное видео опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом hair.stylist_lali.

Мастер рассказала, что к ней записалась клиентка, которая посещала ее десять лет. Однако в последний визит пожелание женщины оказалось непривычным. В качестве примера она продемонстрировала снимок лабрадора с золотой шерстью, заявив, что именно такой оттенок волос она хочет получить.

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Зрители оценили запрос россиянки, поддержав ее в комментариях под постом. «А что не так...», «Я так и тонируюсь всегда», «Не вижу минусов», «Неожиданный референс», «Так и крашусь», — иронично написали они.

Ранее в июне стало известно, что стрижка в скандинавском стиле стала трендом лета. Речь шла о стрижке «скандинавский боб» — каре с ровным срезом, мягкими краями и минимальным количеством слоев.

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