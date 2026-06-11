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18:10, 11 июня 2026Ценности

Стрижка в скандинавском стиле стала трендом лета

Elle: Стрижка «скандинавский боб» стала трендом лета 2026 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Cindy Ord / VF23 / Getty Images for Vanity Fair

Стрижка в скандинавской эстетике стала трендом лета 2026 года. Материал публикует журнал Elle.

Речь идет о стрижке «скандинавский боб» — каре с ровным срезом, мягкими краями и минимальным количеством слоев. Она оказалась одной из самых стильных в текущем году, отметили журналисты. С данной прической дефилировали манекенщицы на модных показах и появлялись знаменитости, в том числе американская модель Хейли Бибер.

«Главное в "скандинавском бобе" — это простая и естественная укладка. Нанесите мусс для придания объема на влажные волосы и используйте щетку Denman во время сушки феном, чтобы создать легкий объем у корней», — пояснил британский парикмахер-стилист Джейсон Кокинг.

При этом специалист порекомендовал избегать выпрямителей или щипцов для завивки, чтобы оставить мягкую, естественную текстуру.

В мае редакторы журнала Vogue назвали пять коротких стрижек в стиле 1990-х годов, которые вернутся в моду летом 2026 года.

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