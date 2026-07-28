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13:26, 28 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали единственный способ борьбы с атаками ВСУ на мирных граждан

Депутат Колесник: Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино — террористическая атака
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Удары по мирным жителям — это террористические методы, и единственный способ борьбы с ними — уничтожение противника в местах его дислокации, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал атаку ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский объявил террористическую войну против Российской Федерации. Страна-террорист пользуется террористическими методами, бьет по мирным жителям. С террористами разговор один — уничтожение их. Бороться можно не только ПВО, но и уничтожать на местах дислокации террористов, даже если они передвигаются. Выявлять и уничтожать, другого варианта нет», — сказал депутат.

По его словам, атаки на мирное население стали системой, и остановить их можно только одним способом — наращиванием усилий по выявлению и ликвидации террористических групп. Колесник подчеркнул, что другого пути борьбы с государством, избравшим тактику террора, не существует.

Ранее сообщалось, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Шебекино Белгородской области ранены 19 человек, шестеро — в тяжелом состоянии. По информации медиков, специалисты из региона будут консультироваться по лечению раненых с коллегами из федеральных структур.

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