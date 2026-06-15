В Молдавии объяснили цель шантажа Приднестровья

Додон: Власти Молдавии шантажируют Приднестровье ради политических уступок

Власти Молдавии шантажируют непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) при помощи энергетических и экономических проблем ради политических уступок. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.

«Кишинев в этой ситуации, понимая, что Россия на восточном фронте воюет, пытается через шантаж надавить на Тирасполь, чтобы получить политические уступки, чтобы они согласились на реинтеграцию по сценарию Кишинева без компромисса с Тирасполем. Мы вот все это видим практически каждый день», — сказал он.

По словам политика, Кишинев активно использует политику шантажа последние три-четыре года. Он напомнил, что Приднестровье осталось без газа зимой 2025 года. Кроме того, экс-президент подчеркнул, что остается неизвестным, как будут осуществляться поставки газа в непризнанную республику после истечения срока соглашения с «Газпромом» осенью этого года.

Он также отметил, что власти Молдавии ввели НДС на поступающие в Приднестровье товары, что сильно ударит по бюджету ПМР и по ее гражданам.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что вывод оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья необходимо обсуждать параллельно с украинским урегулированием. По ее словам, Кишинев обсуждает такую возможность с Европейским союзом (ЕС).