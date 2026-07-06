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17:29, 6 июля 2026Путешествия

Аэропорт курортного города России приостановил работу

Росавиация: Аэропорт Сочи приостановил работу 6 июля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетАтака БПЛА

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аэропорт популярного курортного города России приостановил работу 6 июля — речь идет о Сочи. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Ограничения были введены около пяти часов вечера по московскому времени. Кроме того, на курорте временно закрылись все автозаправочные станции из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». В городе сработал сигнал воздушной тревоги.

В начале июля летевший из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия над Черным морем. Позже стало известно, что в 2025 году у него как минимум семь раз выявляли технические неисправности.

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