Стало известно о технических неисправностях подавшего сигнал бедствия самолета

У подавшего сигнал бедствия самолета семь раз выявляли неисправности в прошлом году

У самолета авиакомпании «Азимут», который подал сигнал бедствия над Черным морем, в прошлом году как минимум семь раз выявляли технические неисправности. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным издания, 17 сентября прошлого года у воздушного судна во время рейса Минводы — Уфа отказал один из гидронасосов. Борт снизил высоту и успешно приземлился в аэропорту назначения. Уже на следующий день его отправили в новый рейс и вновь выявили неисправность. В октябре самолет по техническим причинам не смог вылететь в Ереван, сообщает издание. Также проблемы возникали во время рейсов в Ташкент, Пермь и другие города.

Отмечается, что технические неисправности также выявляют и у других самолетов. По данным издания, возникали проблемы с незапуском двигателей, некорректной работой автопилота и прочими неисправностями.

4 июля летевший из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия над Черным морем. Рейс A46074 стал возвращаться в аэропорт отправления примерно через 20 минут полета.