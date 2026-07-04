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15:33, 4 июля 2026Путешествия

Летящий из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия

Летящий из Стамбула в Минводы Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия над Черным морем
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Летящий из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет авиакомпании «Азимут» выполняет рейс A46074, спустя примерно 20 минут после взлета он подал сигнал бедствия, однако причины пока неизвестны.

В данный момент самолет возвращается в стамбульский аэропорт.

Ранее в аэропорту якутского города Мирный самолет со 179 людьми на борту при посадке выкатился за пределы взлетной полосы. ЧП произошло с лайнером, прилетевшим из Новосибирска.

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