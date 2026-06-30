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07:47, 30 июня 2026Путешествия

В российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке

В Якутии самолет со 179 людьми выкатился за пределы взлетной полосы при посадке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shot

В аэропорту якутского города Мирный самолет со 179 людьми на борту при посадке выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло с лайнером, прилетевшим из Новосибирска. Пассажиры и экипаж не пострадали, их оперативно эвакуировали из воздушного судна с помощью автотрапа. Борт получил повреждения, сейчас специалисты осматривают самолет.

Аэропорт временно закрыт для приема и отправки рейсов. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Ранее самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП в аэропорту Архангельска. Пассажиров пришлось эвакуировать по авиатрапу.

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