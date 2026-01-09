Реклама

Sukhoi Superjet выкатился за пределы полосы при посадке в российском городе

Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: aapsky / Shutterstock / Fotodom

Самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Архангельска. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, прилетевшим из Санкт-Петербурга. При посадке он выехал за пределы ВПП и накренился.

Пассажиров воздушного судна эвакуировали по авиатрапу. По их сообщениям, следующий самолет, который должен был приземлиться в аэропорту этого российского города, ушел на запасной аэродром в Мурманск. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

В ноябре Sukhoi Superjet авиакомпании «Ямал» прервал взлет из-за обледеневшего носа. При этом специалисты выполнили процедуру противообледенительной обработки.

