Российский самолет с пассажирами на борту прервал взлет из-за обледеневшего носа

Самолет авиакомпании «Ямал» прервал взлет на ВПП из-за обледеневшего носа

Рейс в Москву отложили на два часа из-за обледеневшего носа российского самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 19 ноября во время взлета воздушного судна авиакомпании «Ямал» в аэропорту Салехарда. На взлетно-посадочной полосе (ВПП) экипаж Superjet 100 с пассажирами на борту заметил сигнал EWD на дисплее, который сообщил о разнице показаний воздушной скорости у командира и второго пилота. Взлет тут же прервали на скорости 204 километра в час, борт отправили на место стоянки.

При осмотре фюзеляжа выяснилось, что на носу транспорта образовалась ледяная корка. При этом до взлета на борту выполнили процедуру противообледенительной обработки (ППО). В итоге обработку провели еще раз. Рейс выполнили с двухчасовой задержкой, полет прошел успешно. На данный момент Росавиация выясняет причины появления льда после предварительной ППО. Уточняется, что в тот день в авиагавани была метель и шел ливневый снег.

