Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:47, 21 ноября 2025Путешествия

Российский самолет с пассажирами на борту прервал взлет из-за обледеневшего носа

Самолет авиакомпании «Ямал» прервал взлет на ВПП из-за обледеневшего носа
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рейс в Москву отложили на два часа из-за обледеневшего носа российского самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 19 ноября во время взлета воздушного судна авиакомпании «Ямал» в аэропорту Салехарда. На взлетно-посадочной полосе (ВПП) экипаж Superjet 100 с пассажирами на борту заметил сигнал EWD на дисплее, который сообщил о разнице показаний воздушной скорости у командира и второго пилота. Взлет тут же прервали на скорости 204 километра в час, борт отправили на место стоянки.

Материалы по теме:
Сели все Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Сели всеЭти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
16 августа 2019
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

При осмотре фюзеляжа выяснилось, что на носу транспорта образовалась ледяная корка. При этом до взлета на борту выполнили процедуру противообледенительной обработки (ППО). В итоге обработку провели еще раз. Рейс выполнили с двухчасовой задержкой, полет прошел успешно. На данный момент Росавиация выясняет причины появления льда после предварительной ППО. Уточняется, что в тот день в авиагавани была метель и шел ливневый снег.

Ранее был опубликован отчет о жесткой посадке самолета на кукурузном поле в Подмосковье. Выяснилось, что борт потерял тягу после отрыва от ВПП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости