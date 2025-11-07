Путешествия
Опубликован отчет о жесткой посадке самолета в кукурузном поле в Подмосковье

МАК: Причиной посадки самолета Airbus A321 в кукурузном поле была стая чаек
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Опубликован отчет о жесткой посадке самолета в кукурузном поле в подмосковном Раменском в 2019 году — причиной аварийного приземления назвали столкновение со стаей птиц. Об этом говорится в опубликованном документе Межгосударственного авиационного комитета (МАК), его цитирует ТАСС.

Отчет об инциденте с бортом авиакомпании «Уральские авиалинии» был подготовлен еще в 2021 году, но не был официально опубликован. «Происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем (в 06:15 мск) в визуальных метеоусловиях в результате его столкновения после отрыва от ВПП на высоте 0,6-1,2 метров со стаей чаек», — сказано в документе. Уточняется, что это привело к механическим повреждениям обоих двигателей и резкому падению тяги.

После столкновения с птицами экипаж, согласно отчету, из-за психоэмоционального напряжения не выполнил необходимых действий, которые предусматриваются процедурой продолженного взлета. Так, пилоты не убрали шасси. Результаты моделирования показали, что при таком их положении самолет не смог бы набрать высоту без потери скорости. Однако и при убранных шасси скорость борта была бы меньше необходимой.

«Правый двигатель все еще выдавал тягу; самолет мог лететь и у экипажа не было оснований подозревать дальнейшее ухудшение летных характеристик/ летного качества, основной причиной которого явилось шасси, остававшееся в выпущенном положении», — приводится в отчете позиция французского Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA).

Утром 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе подмосковного аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек.

