Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам во время ограничений интернета

Путин поручил ФСБ обеспечить работу важнейших сервисов во время ограничений интернета

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам даже в периоды ограничений интернета. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава государства дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе портала «Госуслуги» во время ограничений сети.

Ранее президент России отдавал подобное распоряжение Минцифры. Он уточнял, что, помимо «Госуслуг», при ограничениях работы интернета должны работать также платежные сервисы и электронные ресурсы для записи к врачу.

До этого Путин объяснил ограничения интернета. По его словам, сбои в работе сети, с которыми периодически сталкиваются жители российских регионов, связаны с предотвращением угроз.