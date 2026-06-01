Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам во время ограничений интернета

10:12, 1 июня 2026

Путин поручил ФСБ обеспечить работу важнейших сервисов во время ограничений интернета
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам даже в периоды ограничений интернета. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава государства дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе портала «Госуслуги» во время ограничений сети.

Ранее президент России отдавал подобное распоряжение Минцифры. Он уточнял, что, помимо «Госуслуг», при ограничениях работы интернета должны работать также платежные сервисы и электронные ресурсы для записи к врачу.

До этого Путин объяснил ограничения интернета. По его словам, сбои в работе сети, с которыми периодически сталкиваются жители российских регионов, связаны с предотвращением угроз.

