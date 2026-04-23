Путин объяснил сбои в работе интернета

Путин: Сбои в работе интернета связаны с предотвращением угроз

Президент России Владимир Путин высказался о перебоях в работе интернета. Комментарий главы государства приводит ТАСС.

По словам Путина, жители российских мегаполисов периодически сталкиваются с проблемами в работе интернета. «Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России», — объяснил президент.

Российский лидер добавил, что широкое информирование населения об ограничениях интернета при оперативной работе может нанести ущерб, поскольку в этом случае злоумышленники могут узнать о происходящем и скорректировать свое поведение.