Стало известно о местах расположения командования ВСУ в Сумах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют жилую застройку для расположения в ней командования. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.
«В жилой застройке Сум оборудован командный пункт 4-го батальона 425 ошп, боевые группы которого должны купировать наши наступательные действия во всех районах области», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что бойцы ВСУ из данного подразделения понесли потери в Шосткинском, Сумском и Краснопольском районах.
Ранее стало известно, что элитный полк ВСУ понес серьезные потери в Сумской области. Об этом свидетельствует анализ некрологов.