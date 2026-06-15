Жители Московской области сообщили о взрывах и пожаре

MSK1.RU: Жители Московской области сообщили о взрывах и пожаре

Жители города Реутов Московской области утром 15 июня сообщили о взрывах и пожаре. Об этом пишет MSK1.RU.

Очевидцы сообщают, что сначала были слышны звуки взрывов, после чего образовался крупный столб дыма, который заметен в разных точках города.

«Визуально, будто горит небольшой склад. Дыма стало заметно меньше», — рассказал один из местных жителей.

Официальных сообщений о происшествии на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области во время испытания трубы произошла разгерметизация, в результате чего прогремел взрыв. Восемь человек пострадали, троих спасти не удалось.