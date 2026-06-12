В России погибли три человека после взрыва горюче-смазочных материалов

Три человека погибли при взрыве в Усть-Луге Ленинградской области

В России погибли три человека после взрыва горюче-смазочных материалов. Детали публикует Telegram-канал «112».

Происшествие случилось в Усть-Луге Ленинградской области. По предварительной информации, во время испытания трубы произошла разгерметизация, в результате чего прогремел взрыв. Восемь человек пострадали, трое не выжили.

В мае россиянка с сыном решили сделать самогон и едва не погибли. Взрыв аппарата произошел в поселке Мамакан Иркутской области. Часть двухквартирного дома буквально вынесло, начался пожар.