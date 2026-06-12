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16:26, 12 июня 2026Россия

В России погибли три человека после взрыва горюче-смазочных материалов

Три человека погибли при взрыве в Усть-Луге Ленинградской области
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mark Agnor / Фотобанк Лори

В России погибли три человека после взрыва горюче-смазочных материалов. Детали публикует Telegram-канал «112».

Происшествие случилось в Усть-Луге Ленинградской области. По предварительной информации, во время испытания трубы произошла разгерметизация, в результате чего прогремел взрыв. Восемь человек пострадали, трое не выжили.

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