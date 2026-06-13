Стало известно о требовании Европы к одной стране ввести визы для россиян

Додик: Европа требует от Боснии и Герцеговины ввести визы для россиян

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил ТАСС, что европейские страны оказывают давление на Боснию и Герцоговину с требованием ввести визовый режим для граждан России.

Однако, по его словам, сербы не позволят принять это решение.

«Мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ. Боснии и Герцеговины нет без сербов. А сербы говорят: визы для российских граждан вводиться не будут», — подчеркнул Додик.

Ранее Додик заявил, что Евросоюз из политического сообщества постепенно превращается в военный блок. Бывший глава Республики Сербской подчеркнул, что сейчас главным нарративом на Западе является подготовка к войне с Россией в ближайшие годы.