Додик заявил о превращении Евросоюза в военный блок

Евросоюз из политического сообщества постепенно превращается в военный блок. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«Европейский союз вместо того, чтобы оставаться политическим альянсом, все больше превращается в военный альянс», — сказал он, отметив, что сейчас главным нарративом на Западе является подготовка к войне с Россией в ближайшие годы. Додик подчеркнул, что Республика Сербская не считает это полезным и не хочет становиться членом НАТО или любых других европейских сил безопасности.

По его словам, сербский народ также больше не верит в концепцию Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок.