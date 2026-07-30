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00:21, 30 июля 2026 (обновлено: 00:23, 30 июля 2026)Мир

В администрации Трампа обозлились на Францию

Reuters: США могут отложить назначение нового посла Франции в Вашингтоне из-за критики США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Соединенные Штаты могут сорвать намерения Франции поставить своего нового посла в Вашингтоне из-за критики, которую Париж допустил в адрес американцев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника.

По их данным, из-за роста напряженности между государствами в США рассматривают возможность отложить или даже заблокировать кандидатуру следующего посла Франции в Вашингтоне, которую отметил лидер французской республики Эммануэль Макрон.

Процедура назначения посла в Вашингтоне строго регламентирована. Перед тем, как иностранное правительство сможет назначить своего посла, фигура должна получить конфиденциальное согласие правительства США. В Вашингтоне редко затягивают процесс или публично отклоняют кандидатуры, поскольку обычно все вопросы выясняются в частном порядке еще до принятия официального решения, указывают собеседники.

Суть кроется в том, что американская сторона выступила против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на следующие четыре года. Французская миссия не поддержала американцев и раскритиковала их за такой выбранный курс.

Действия представителей Парижа вызвали негодование у высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа. «Соединенные Штаты крайне разочарованы безответственной и неуважительной риторикой со стороны Франции», — заявил представитель Госдепартамента США.

Макрон подал необходимые документы, чтобы на кресло французского посла претендовал Орельен Лешевалье. Париж надеялся утвердить его в должности к сентябрю, но этот процесс затянулся после разгоревшегося скандала.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты ушли с заседания ООН по Украине после критики Францией их политики. В свою очередь, посол США при ООН Майк Уолтц обвинил Париж в поддержке «одних из худших нарушителей прав человека» и голосовании за персону, критикующую демократические страны.

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