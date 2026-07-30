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01:22, 30 июля 2026 (обновлено: 01:25, 30 июля 2026)Бывший СССР

Взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов произошла в Киеве, сирены звучат и в регионах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Украинское издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале сообщило о серии взрывов в Киеве.

В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в столице, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на 30 июля киевское метро оказалось заполнено людьми. Отмечалось, что жители украинской столицы готовятся ночевать в метро и расставляют палатки.

25 июля Киев атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. Отмечалось, что в результате нападения на судне случился взрыв, жертвой стал один моряк и еще один получил ранения.

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