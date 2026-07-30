Взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов произошла в Киеве, сирены звучат и в регионах

Украинское издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале сообщило о серии взрывов в Киеве.

В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в столице, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на 30 июля киевское метро оказалось заполнено людьми. Отмечалось, что жители украинской столицы готовятся ночевать в метро и расставляют палатки.

25 июля Киев атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. Отмечалось, что в результате нападения на судне случился взрыв, жертвой стал один моряк и еще один получил ранения.