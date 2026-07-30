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02:18, 30 июля 2026 (обновлено: 02:23, 30 июля 2026)Авто

Перечислены российские регионы с лучшими дорогами

Ивановская область признана регионом с лучшими дорогами в России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Сибирякова / РИА Новости

В Ивановской области более 94 процентов основных дорог соответствуют нормативным требованиям — это лучший показатель среди всех субъектов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Второе место занимает Севастополь, где в порядок приведены 90 процентов дорог опорной сети. Замыкает тройку Курская область с результатом 89,5 процента.

Чуть уступают лидерам Марий Эл (89,4 процента) и Брянская область (89,3 процента). В пятерку также вошли Саратовская (88,7 процента), Мурманская (88,5 процента) и Калининградская (87,9 процента) области, а также Удмуртия (87,7 процента) и Хакасия (86 процентов).

В среднем по России состояние дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть, оценивается как удовлетворительное на 75 процентов их протяженности.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в пяти российских регионах ожидаются паводки. С 29 по 31 июля до неблагоприятной отметки вода поднимется в реках Тюменской, Амурской областей, Приморского края, Якутии и Еврейской автономной области.

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