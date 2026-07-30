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Забота о себе
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03:00, 30 июля 2026Забота о себе

Женщина пожаловалась на возникающую во время возбуждения пикантную проблему

«Лента.ру»: Девушка с опухолью гипофиза пожаловалась на пикантную проблему
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KaryB / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit рассказала, что из-за болезни из ее груди выделяется молоко, когда она чувствует возбуждение. Как стало известно «Ленте.ру», на свою пикантную проблему девушка пожаловалась в разделе Sex.

По словам автора поста, у нее есть опухоль гипофиза, которая провоцирует избыток пролактина в организме. Это приводит к тому, что во время возбуждения из ее сосков иногда выделяется небольшое количество жидкости. Девушка уточнила, что это происходит после сильной стимуляции груди.

«Мне неловко делиться этим с новыми партнерами. Когда мне следует им рассказывать о молоке? Не испугает ли вас, если вы не будете знать об этой особенности заранее?» — спросила она у пользователей портала.

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В комментариях ей посоветовали рассказывать о своей особенности уже во время секса. «Когда он начнет ласкать вашу грудь, просто скажите: "Ты должен знать, что при стимуляции они подтекают". Оставьте клинические объяснения на потом», — порекомендовал ей один мужчина.

Еще один пользователь отметил, что особенность девушки для кого-то может быть очень возбуждающей. Он также напомнил, что существует множество людей с фетишем на грудное вскармливание. «Честно говоря, это одна из самых горячих вещей, о которых я когда-либо слышал. Просто скажите об этом партнеру, когда он соберется залезть вам под лифчик, и смотрите, как взрывается его разум», — написал он.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

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