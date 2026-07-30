Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 30 июля 2026Забота о себе

Врач предупредил о бессоннице из-за употребления двух продуктов перед сном

Врач Росеро: Употребление молока и печенья перед сном может привести к бессоннице
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: galsand / Shutterstock / Fotodom

Употребление перед сном двух продуктов в качестве перекуса может привести к бессоннице, предупредил эндокринолог Франсиско Росеро. Его слова передает издание El Economista.

Росеро заявил, что ухудшить сон может употребление молока и цельнозернового печенья. На то, по его словам, есть сразу несколько веских причин.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Во-первых, печенье, даже если оно является цельнозерновым, — это углеводы, пояснил специалист. Молоко, в свою очередь, имеет очень высокий инсулиновый индекс. Таким образом, у человека, перекусившего этими продуктами, произойдет сильный скачок уровня инсулина в крови, который заблокирует выработку мелатонина — гормона сна, добавил врач.

Ранее терапевт Эсаки Хаджимэ рассказал, нужно ли спать днем. По его словам, взрослому человеку с нормальным графиком лучше этого не делать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ потеряли еще один F-16. Что могло стать причиной крушения истребителя?
    55-летняя телеведущая попала на обложку журнала после критики ее фото в купальниках
    В Москве спорткар очутился в подземном переходе
    Замам российского губернатора дали 39 лет на двоих за хищения при стройке фортификаций
    Диверсанты ВСУ попытались свести татуировки с гербом Украины и свастикой
    Врач предупредил о бессоннице из-за употребления двух продуктов перед сном
    Митрополиту Илариону разрешили не служить в Бразилии
    Мерца назвали канцлером Украины
    32-летняя женщина занялась сексом в бассейне на глазах у детей
    В администрации Трампа обозлились на Францию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok