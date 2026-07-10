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Забота о себе
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08:43, 10 июля 2026Забота о себе

Врач высказался о необходимости дневного сна для взрослых

Терапевт Хаджимэ: Взрослым людям с нормальным графиком лучше не спать днем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Людям с нормированным графиком лучше не ложиться спать днем, однако сон на полчаса может быть полезен тем, у кого недосып (недобор 7-8 часов сна в сутки). О необходимости дневного отдыха для взрослых высказался врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ, его цитирует РИА Новости.

«Взрослому человеку с нормальным графиком лучше не спать днем, особенно после обеда и приема пищи», — предупредил эксперт.

По его словам, людям с недосыпом важно устраивать дневной сон, но не более 30 минут и желательно до 17.00. В противном случае есть риск, что такой отдых повлияет на режим ночного сна.

Ранее сомнолог Максим Новиков раскрыл неочевидные причины частых пробуждений среди ночи. Они могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредил специалист.

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