Российский самолет с пассажирами вернулся в аэропорт из-за врезавшейся в него птицы

Летевший из Южно-Сахалинска в Оху российский самолет врезался в птицу

Летевший из Южно-Сахалинска в Оху российский самолет вернулся в аэропорт из-за врезавшейся в него птицы. Об этом говорится в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел 29 июля. Спустя некоторое время после взлета борт с пассажирами столкнулся с птицей в небе. Пилоты были вынуждены развернуться. Осмотревшие лайнер специалисты установили, что повреждений нет. Однако пассажиров отправили в город назначения на резервном судне.

«Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований по орнитологическому обеспечению полетов», — указали в ведомстве.

Ранее самолет авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт вылета в США после столкновения с птицей. Пассажиров отправили в точку назначения другим рейсом.